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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 17:16

سوريا..تفاصيل سرقة اميركية في وضح النهار بالحسكة

سوريا..تفاصيل سرقة اميركية في وضح النهار بالحسكة
وذكرت مصادر محلية في ريف المالكية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي أيضاً لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها حسبما افادت وكالة سانا.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية.
رقم : 923410
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