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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 19:36

رياض المالكي يؤكد على دعوة عباس للتفاوض بهدف انهاء الاحتلال

رياض المالكي يؤكد على دعوة عباس للتفاوض بهدف انهاء الاحتلال
وأعرب المالكي في تصريح عن استعداد القيادة الفلسطينية لتلبية أي دعوة توجه إليها بهذا الخصوص والتعاون مع الرباعية الدولية، التي يعول الفلسطينيون كثيرا على دورها، من أجل توضيح مواقفهم في الملف السلمي والتسهيل على المضي قدما فيه.

ودعا المالكي إلى "البحث في امكانية الاستجابة لدعوة محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام للتفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

من جهة أخرى، أطلع المالكي المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحضيرات الفلسطينية للانتخابات، والحراك الفلسطيني في المنظمات الدولية.

وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة ودعم موازنتها التي تشهد عجزا كبيرا يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، مشددا على "أهمية استمرار عمل المنظمة في حماية حقوق اللاجئين الإنسانية".
رقم : 923426
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