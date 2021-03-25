حماس: نفضل وجود قائمة وطنية مشتركة

واضاف الرقب :" كان هناك راي لبعض الفصائل بان تشكيل مثل هكذا قائمة من شأنه ان يتنزع حق الانتخاب من المواطن الفلسطيني وان الانتخابات بدلا من ان تكون ديمقراطية ستتحول لانتخابات بالتزكية".



واوضح الرقب ان عدم الاتفاق على مثل هذا الموضوع فهي قضية ليست قائمة ولكن حركة حماس تفضل وجود قائمة وطنية مشتركة.



وحول استعدادت حماس لتشكيل قائمتها، صرح الناطق باسم حماس ان حركته منذ فترة طويلة تعمل في تجهيز قائمتها وترتيبها مع مراعتها للمعايير المهنية والكفاءة والتمثيل السكاني وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة الاعلان عنها.



وفي رده على تساؤل الاعلامي اغريب حول ما اذا كانت قائمة حماس ستضم قيادات بارزة في الحركة، قال الرقب:" هناك الكثير من الاراء ووجهات النظر حول هذا الموضوع والنخب السياسية في الحركة متباينه ولكن الجميع يلتزم بما تقرره الحركة عبر دوائرها المختلفة ولكن الكلام في هذه القضية سابق لأوانه ووجود شخصيات بارزة وشهيرة قضية ليست مستثناه".