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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 19:53

انتفاضة جديدة ضد حملة الاعتقالات في السعودية

انتفاضة جديدة ضد حملة الاعتقالات في السعودية
وقد عادت قضية المعتقلين في السعودية الى الواجهة من جديد لاسيما بعد حملة الاعتقالات الاخيرة التي شهدتها المملكة.

وفي هذا الصدد اكد موقع معتقلي الرأي اعتقال النظام السعودي عددا من النساء، على خليفة نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي محملا السلطات مسؤولية سلامة الحامل وجنينها وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و المعتقلات .

وذكر الحساب أن من بين المعتقلات امرأة حامل، محملا السلطات السعودية مسؤولية سلامتها.

وتعهد الحساب بالكشف عن أسماء المعتقلات فور التأكد منها، كما لم يذكر توقيت اعتقالهن.

وأشار في تغريدة لاحقة إلى أن اثنتين من الناشطات المعتقلات في سجن الحائر، والثالثة في المنطقة الشرقية.

ونقل موقع الخليج الجديد عن حساب "سعوديات معتقلات" أنه تم اعتقال الشابات بعد اختراق حساباتهن على "إنستجرام" و"سناب شات" وكشف هوياتهن الحقيقية، متفقا مع حساب "معتقلي الرأي" حول أن إحدى المعتقلات حامل.

وفي سياق متصل كشف مصدر صحفي عن تعرّض أكثر من ستين معتقلا فلسطينيًا وأردنيًا لانتهاكات خطيرة في سجون المملكة، وتعرّضهم لظروف احتجاز قاسية وطالب المرصد الأورومتوسطي المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين وأسباب احتجازهم، والتحقيق في تعرّضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون.

حركة حماس الفلسطينية قالت إن تدهورا كبيرا، طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية ، محمد الخضري، والمعقل هناك منذ عامين.

المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، اكد ان الخضري يعاني من أوضاع صحية صعبة ، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر.

وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الملك السعودي بالافراج عن الخضري لتدهور وضعه الصحي وإتاحة سبل الرعاية الطبية الكاملة له.

الانتهاكات السعودية لم تتوقف على الداخل، بل تعدته للخارج. حيث اكد مكتبُ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صحةَ التصريحاتِ التي أدلت بها خبيرةُ المنظمةِ الدولية أجنيس كالامار لصحيفةِ غارديان البريطانية ، بانَّ مسؤولاً سعودياً بارزاً وجه لها تهديداً.

على خلفية تحقيقاتها في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنوبل التركية.

ونقلت صحيفةُ غارديان البريطانية عن كالامار أنَّ مسؤولاً سعودياً هددها بالاهتمامِ بأمرِها إذا لم يتم تحجيمُها فيما يتعلقْ بجريمة خاشقجي وتتعرض السعودية لادانات دولية لانتهاكاتها حقوق الانسان وانتزاع الاعترافات بالقوة وفبركتها، وتسيس قضائها وعدم السماح للمعتقلين بتوكيل محامين للدفاع عن انفسهم.
رقم : 923431
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