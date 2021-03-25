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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 21:39

بايدن: من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من افغانستان بآيار

بايدن: من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات من افغانستان بآيار
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه : لا أنوي إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان طويلا، مؤكدا: لن نبقى في أفغانستان وسنسحب قواتنا والسؤال ليس هل سنبقى وإنما متى سننسحب.

وأضاف: لا أعتقد أنه ستكون هناك قوات أمريكية في أفغانستان العام المقبل.

وعن ملف كوريا الشمالية صرح بايدن: نتشاور مع حلفائنا وستكون هناك ردود على كوريا الشمالية بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة، مضيفا: سنبقي مجالا للدبلوماسية في التعامل مع كوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية.

وفي الشأن الصيني، قال بايدن: أوضحت للرئيس الصيني أننا لا نبحث عن المواجهة مع بيجين رغم أن هناك الكثير من التنافس بين البلدين.

وفي مجال الهجرة، أكد بايدن: إدارتنا ستقوم بالكثير في هذا المجال وسننفق الأموال لتغيير الظروف التي دفعت الناس للهجرة. عشرات آلالاف تتم إعادتهم إلى بلادهم ونحاول الاتفاق مع المكسيك للقبول بعودتهم.

و اضاف: ترمب لم يمول الصندوق اللازم لإخراج الأطفال المهاجرين من المنشآت الموجودة على الحدود هناك زيادة في أعداد المهاجرين الذين يتوجهون إلى الحدود وهذا أمر يتكرر بسبب الظروف التي يعانون منها.

وصرح: وزير الدفاع وفر لنا 4 آلاف سرير إضافي في ولاية تكساس لاستقبال المهاجرين على الحدود. المكسيك ترفض استقبال العائلات الراغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة ونتفاوض معها لإعادتهم إليها.

وأكد بايدن: لا نستطيع أن نترك طفلا على الحدود حتى يموت من الجوع وهذا أمر لم تفعله سوى إدارة ترمب، مضيفا: الأطفال هم الوحيدون من المهاجرين الذين لن نعيدهم.

وأعلن بايدن هدفا جديدا لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بتحصين 200 مليون شخص ضد الفيروس خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته.

وأضاف أن المشكلة الأساسية هي توفير الأمان والسلام للمواطنين الأمريكيين.

وصرح بايدن: سنزيد نمونا الاقتصادي بأكثر من 6 % وعدد العاطلين من العمل تراجع. معدلات البطالة تراجعت للمرة الأولى إلى ما كانت عليه قبل بدء جائحة كورونا. تعهدت بمعالجة المشاكل وفي مقدمتها جائحة كورونا والاقتصاد والهجرة ووضع القيود على انتشار الأسلحة.

وقال بايدن مخاطبا الجمهوريين أنه عليهم أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معنا أم سيواصلون طريقهم في تقسيم البلاد.

وأعلن بايدن أنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024.
مصدر : وكالات
رقم : 923462
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