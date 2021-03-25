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الخميس 25 آذار 2021 ساعة 21:54

كوريا الشمالية تتحدى امريكا بتجربة صاروخية جديدة

كوريا الشمالية تتحدى امريكا بتجربة صاروخية جديدة
واضافت انهما اطلقا من منطقة في وسط كوريا الشمالية الشرقية واجتازا مساراً بطول اربعمائة وخمسين كيلومترا وعلو بلغ أقصاه ستين كيلومترا. اما اليابان فقد اعلنت انهما صاروخان بالستيان، وذلك في اول تجربة من نوعها لهذا النوع من الصواريخ في عهد الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، وتأتي بعد ايام من اطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى فوقَ البحر الاصفر، أي باتجاه الصين وليس اليابان حليفة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا:"انه تهديد لبلدنا والامن الاقليمي. كما انه انتهاك لقرار مجلس الامن للامم المتحدة. سنحتج بشدة وندين هذا العمل".


واشنطن اعتبرت ان عملية الاطلاق هذه تأتي في خانة النشاطات العسكرية الطبيعية لكوريا الشمالية واضافت ان هذين الصاروخين غير مشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامح الصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ. وجاءت العملية بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة ولا سيما قدرات كوريا الشمالية في مجال السلح النووي والصواريخ الطويلة المدى.

عملية الاطلاق جاءت قبل اسابيع من اعلان ادارة بايدن استراتيجيتها بشأن كوريا الشمالية. بالاضافة الى انها اجراء روتيني اعتادت عليه بيونغ يانغ مع الروساء الاميركيين، لانها قامت بنفس الامر في بداية حكم باراك اوباما ثم دونالد ترامب. بالاضافة الى انها جاءت بوقت يفتتح فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، مشروع بناء سكني ضخم في العاصمة بيونغ يانغ وهو ما يؤكد ان استراتيجية البلاد تعتمد على التطوير العسكري وتحديث البنية التحتية السلمية.
مصدر : وكالات
رقم : 923473
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