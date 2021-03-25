بالأرقام.. إحصائيات جرائم التحالف السعودي بمحافظة تعز خلال 6 اعوام

ووأضحت إحصائية المكتب أن إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين خلال ستة أعوام بلغ 4.630 مواطن.



وذكرت الإحصائية أن عدد الشهداء بلغ 2.164 مواطن بينهم 478 طفل، و352 امرأة، و1.334 رجل.. بينما بلغ عدد الجرحى 2.466 مواطن بينهم 454 طفل، 257 امرأة، 1.755 رجل.



وفيما يخص البنية التحتية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان خلال ست سنوات لـ 2 مطارات ، و2 موانئ، و524 جسور وطرق، إضافة إلى 59 خزانات وشبكات مياه رئيسية، و35 محطات كهرباء ومولدات، و 60 شبكات اتصالات.



أما عدد المنشأت الاقتصادية التي دمرها العدوان الأميركي السعودي خلال ست سنوات فقد بلغت وفق الإحصائية 242 منشأت حكومية، و456 مخازن أغذية، و97 سوق، و2.183 منشأت تجارية، و81 شاحنات غذائية، و42 شاحنات وقود، و788 وسائل نقل، و52 محطات وقود، و21 موقع أثري، و35 منشأة سياحية، و56 مصنع، اضافة الى 15 منشأة رياضية، و10 مقابر، و206 حقول زراعية، و47 مزرعة دجاج، و63 قارب صيد.



وبخصوص المنشأت الخدمية والقطاعات الإجتماعية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان خلال ست سنوات لـ 124.660 منزل، ونزوح أكثر من 342.854 مواطن، وتدمير 102 مسجد، و159 مدرسة ومركز تعليمي، و10 منشأت جامعية، و45 مستشفى ومرفق صحي، و6 مؤسسات إعلامية.