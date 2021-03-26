الاحتلال يسلم عكرمة صبري قرارًا يمنعه من السفر

وأفادت مصادر مقدسية أن مخابرات الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبري قرارًا بمنعه من السفر لشهرين قابليْن للتمديد.



وتعرض صبري (84 عاما) إلى عدة عمليات اعتقال من الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها في العاشر من الشهر الجاري، كما تعرض لإبعاد متكرر عن المسجد الأقصى ومحيطه.



يذكر أن الشيخ صبري وقف دوما ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المسجد الأقصى، وظل الصوت الداعي إلى إنقاذه من عمليات التهويد.



وتصدى خطيب الأقصى لمحاولات إسكات صوت الأذان في مساجد القدس المحتلة، ووقف ضد القرار غير المسبوق بإغلاق ساحات المسجد القدسي الشريف أمام المصلين.



ويعدّ الشيخ صبري رمزا وعنوانا لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في إطار ما يتعرض له من مشاريع استيطانية وتهويدية غير مسبوقتين، سيما بعد الإعلان عما يعرف بـ"صفقة القرن".



وشهدت المدينة المقدسة تشديدات من إجراءات الاحتلال العسكرية في مناطق متفرقة؛ حيث شددت من إجراءاتها في طريق الواد في البلدة القديمة، وفي منطقة باب الساهرة في القدس.