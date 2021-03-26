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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:30

الیمن.. دعوات للمشاركة الواسعة في مسيرات اليوم الوطني للصمود

الیمن.. دعوات للمشاركة الواسعة في مسيرات اليوم الوطني للصمود
ووجهت أحزاب اللقاء المشترك دعوتها لكافة قياداتها وأعضاءها وكوادرها ومنتسبيها في عموم المحافظات وكذا جماهير الشعب اليمني للاحتشاد الكبير في مسيرات اليوم، مؤكدة أن الشعب اليمني قادم في العام السابع وهو أكثر صمودا وقوة وثباتا في مواجهة صلف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته في الداخل من باعوا أنفسهم بثمن بخس للمحتل الأجنبي.

وجددت التأكيد على أن الحسم العسكري الذي كانت تحلم به قوى العدوان وتراهن عليه أصبح اليوم أبعد من المستحيل وأن الحل هو وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل.

من جانبها دعت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية، قيادات وأعضاء وقواعد الحزب وكافة أحرار الشعب اليمني إلى الخروج في مختلف الساحات في مسيرة يوم صمود الوطني.

وأكدت في بيان لها أن الاحتشاد الجماهيري، يؤكد إصرار الشعب اليمني على استمرار معركة التحرر والاستقلال والمضي حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين، معتبرة الاحتشاد الجماهيري، رسالة للعالم بصمود وثبات الشعب اليمني ورفضه للحصار واحتجاز المشتقات النفطية والغذائية للعام السادس على التوالي.

وأشار إلى الرفض لأي مبادرات صورية ظاهرها السلام وباطنها استمرار العدوان، تهدف لامتصاص الغضب الدولي نتيجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناتجة عن تحالف العدوان والتهرب من المسألة القانونية والمسؤولية الأخلاقية.

كما دعا حزب الحرية التنموي، جماهير الشعب إلى الخروج الحاشد ليرى العالم وتحالف العدوان عنفوان الشعب اليمني وانه عصي على الإنكسار .

وأكد الحزب في بيان له الوقوف إلى جانب قائد الثورة والقيادة السياسية والجيش والأمن واللجان الشعبية في اتخاذ ما يلزم .. لافتا إلى حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
رقم : 923513
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