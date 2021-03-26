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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:39

النتائج النهائية لانتخابات الکنیست تظهر فوز الليكود

النتائج النهائية لانتخابات الکنیست تظهر فوز الليكود
وتظهر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين فوز الليكود بثلاثين (30) مقعدا و"يش عتيد" بسبعة عشر (17) مقعدا، وبلغت نسبة التصويت النهائية 67.4%.

وهذه أعداد مقاعد باقي الأحزاب:

* شاس برئاسة اريه درعي هو الحزب الثالث من حيث القوة مع 9 مقاعد.

* كاحول لافان برئاسة بيني غانتس – 8 مقاعد.

* حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، ويمينا برئاسة نفتالي بنيت واييلت شاكيد، ويهادوت هتوراة برئاسة موشيه غافني، وإسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان – 7 مقاعد لكل منها.

* القائمة المشتركة برئاسة ايمن عودة، والصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وبن غفير، وميرتس برئاسة نيتسان هوريفيتس، وتكفا حاداشا برئاسة غدعون ساعر – 6 مقاعد لكل منها.

* القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس – 4 مقاعد بعد خسارتها مقعدا لصالح ميرتس.

وقد حصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على تسعة وخمسين (59) مقعدا، مقابل سبعة وخمسين (57) للمعسكر المعارض له، بينما تعدّ القائمة العربية الموحدة بيضة القبان.
مصدر : وكالات
رقم : 923520
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