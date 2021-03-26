قائد قوات الدفاع الجوي: صامدون بحزم ولهذا لم تتجرء اية قوة على مهاجمتنا

واضاف العميد صباحي فرد في اجتماع لقوات مقر خنداب الجوي: ان السبب في عدم مهاجمة العدو لنا هو قوتنا من ناحية المعدات والأسلحة محلية الصنع، وكذلك بفضل شجاعة مقاتلينا الاقوياء والاشداء وإذا كنا ضعفاء، كان العدو سيهاجمنا.



واشار الى تسمية العام الحالي بعام ( نهضة الانتاج, الاسناد وازالة الموانع ) وقال : سنستمر بكل حزم وقوة في تنمية قواتنا عسكريا ولوجستيا ومثلما في السابق كي لايتجرأ اي عدو او قوة عظمى المساس بالجمهورية الاسلامية قيد انملة.



واكد العميد صباحي فرد، على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.