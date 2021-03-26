وأفادت الوكالة أنّ عملية الإطلاق جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونغ تشول، ونقلت عنه قوله إنّ التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد".



وكانت واشنطن اعتبرت ان عملية الاطلاق هذه تأتي في خانة النشاطات العسكرية الطبيعية لكوريا الشمالية واضافت ان هذين الصاروخين غير مشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامح الصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ. وجاءت العملية بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة ولا سيما قدرات كوريا الشمالية في مجال السلاح النووي والصواريخ الطويلة المدى.