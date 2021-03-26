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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:53

سلسلة فعاليات في غزة لمطالبة السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله

سلسلة فعاليات في غزة لمطالبة السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله
وقالت العائلة، في بيان صحفي: إن هذه الفعاليات تأتي عقب مرور عامين على اعتقالهما تعسفا واستمرار تدهور حالتهما الصحية داخل السجن واستمرار تأجيل محاكمتهما.

وأضافت العائلة أنها وجهت رسائل تتضمن معلومات حول ظروف اعتقال الدكتور محمد ونجله لعدد من المراكز الحقوقية المحلية والدولية؛ في خطوة تأمل من خلالها المساعدة في إطلاق سراحهما.

وأشار البيان إلى أن العائلة تعتزم إقامة فعالية صامتة يتخللها إشعال شموع، وسط مدينة غزة مساء السبت الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

ونبهت العائلة في بيانها إلى أن برنامج الفعاليات يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر ومقر المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ طلبًا للمساعدة الفعالة للإفراج عن الدكتور ونجله، وإنقاذهما من مصير وشيك لا يتمناه أحد من المدافعين عن الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد (81 عامًا) يعاني من سرطان البروستات، ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية.
مصدر : وكالات
رقم : 923531
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