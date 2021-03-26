الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:54

تحديد ساحات مسيرات اليوم الوطني للصمود في اليمن

تحديد ساحات مسيرات اليوم الوطني للصمود في اليمن
ففي العاصمة صنعاء حددت اللجنة ساحة خط المطار مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

كما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية لليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي صعدة حددت اللجنة المنظمة ثلاث ساحات (المدينة - حيدان - رازح) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.

أما في الحديدة تم تحديد ساحتي (المدينة - المنصورية) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

كما تم تحديد في محافظة المحويت ساحة المجمع الحكومي في المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي ذمار تحديد المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وحُددت ثلاث ساحات (مفرق ماوية - الكمب - دمنة خدير) بمحافظة تعز مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.

وفي محافظة حجة اللجنة المنظمة تحدد ساحات (المدينة - الشغادرة - عبس - مستباء - المحابشة - المفتاح - قفل شمر) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة مركز المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.

وفي محافظة الجوف حددت ساحتي المتون وبرط العنان لمسيرة اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.

فيما حددت اللجنة المنظمة في محافظة ريمة مركز المحافظة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.
رقم : 923533
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
26 آذار 2021
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
26 آذار 2021
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
25 آذار 2021
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
25 آذار 2021
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
25 آذار 2021
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
25 آذار 2021
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
25 آذار 2021
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
25 آذار 2021
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
الأمريكيون الذين إحتلوا "البوابة الشرقية" جاءوا من "العمق العربي"!!
24 آذار 2021
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
24 آذار 2021
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله
24 آذار 2021
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
الرئيس روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت الذرائع من أيادي 5+1
24 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات
خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن
احتمالية الحرب بين ‘‘اسرائيل‘‘ وحزب الله