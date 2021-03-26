تحديد ساحات مسيرات اليوم الوطني للصمود في اليمن

ففي العاصمة صنعاء حددت اللجنة ساحة خط المطار مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



كما حددت ساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية لليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



وفي صعدة حددت اللجنة المنظمة ثلاث ساحات (المدينة - حيدان - رازح) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.



أما في الحديدة تم تحديد ساحتي (المدينة - المنصورية) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



كما تم تحديد في محافظة المحويت ساحة المجمع الحكومي في المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



وفي ذمار تحديد المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



وحُددت ثلاث ساحات (مفرق ماوية - الكمب - دمنة خدير) بمحافظة تعز مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.



وفي محافظة حجة اللجنة المنظمة تحدد ساحات (المدينة - الشغادرة - عبس - مستباء - المحابشة - المفتاح - قفل شمر) مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



وفي محافظة عمران حددت اللجنة المنظمة مركز المدينة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود عصر الجمعة.



وفي محافظة الجوف حددت ساحتي المتون وبرط العنان لمسيرة اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.



فيما حددت اللجنة المنظمة في محافظة ريمة مركز المحافظة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود صباح الجمعة.