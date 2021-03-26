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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:56

بلينكن: هناك مجالات للتعاون مع روسيا

بلينكن: هناك مجالات للتعاون مع روسيا
وتابع بلينكن في تصريح لقناة “يورونيوز” نشر نصه على موقع الخارجية الأمريكية أمس الخميس: نحن ندرك أنه قد تكون هناك مجالات يمكننا العمل معا فيها بناء على مصالحنا المشتركة مشيرا إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (ستارت-3) والرقابة على الأسلحة.

وبعد تجديده توجيه الاتهامات الأمريكية التقليدية لروسيا بالتدخل في الانتخابات والهجمات السيبرانية ومحاولة اغتيال المعارض أليكسي نافالني و”العدوان” في شرق أوكرانيا قال بلينكن إن أنظمة الأسلحة الجديدة التي تطورها روسيا تثير قلق واشنطن وحلفائها.

وتابع: أعتقد أن هناك تقييما مشتركا للتحديات التي تمثلها روسيا وكذلك التزاما مشتركا للوقوف معا في التصدي لها.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات بممارسة أي أعمال عدائية ضد دول أخرى بما فيها التدخلات المزعومة في الانتخابات والهجمات السيبرانية كما أكدت أنها ليست طرفا في النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 923535
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