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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 08:57

تركيا وروسيا تتفقان لتلافي وقوع انتهاكات على الحدود السورية

تركيا وروسيا تتفقان لتلافي وقوع انتهاكات على الحدود السورية
وفي تصريحات أدلى بها عقب مكالمة هاتفية جمعته مع شويغو ، قال أكار إن "الاتصال كان بناء، تناولنا فيه خروقات مذكرة التفاهم (بخصوص إدلب) واتفقنا على اتخاذ إجراءات متبادلة".

وأضاف الوزير التركي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، أنه تم "تحييد أكثر من 200 إرهابي في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع مارس".

وأعلنت الخارجية التركية أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة على خلفية الوضع في إدلب ،من جانبها، وجهت الدفاع الروسية الأربعاء طلبا إلى تركيا لتحديد المسؤولين عن تنفيذ عملية قصف استهدفت مدينة حلب السورية في 21 مارس.

وأعلنت الدفاع الروسية الأربعاء عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا.
مصدر : وكالات
رقم : 923536
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