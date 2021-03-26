أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين

العراق (إسلام تايمز) - تواصل الإدارة الأمريكية حربها الإعلامية عبر سياسة تكميم الأفواه ضد فصائل المقاومة الإسلامية في العراق والمنطقة برمتها، حيث أقدمت اليوم على إغلاق موقعين إخباريين تابعين لكتائب حزب الله العراق أحد فصائل الحشد الشعبي.