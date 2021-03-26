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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 09:59

أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين

أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
وبحسب مصادر خاصة لموقع "إسلام تايمز" فإن الموقعين اللذان جرى إغلاقهما ومصادرة النطاق الخاص بهما هو (شبكة الإعلام المقاوم) وموقع (وكالة المعلومة نيوز).

وكانت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أغلقت العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بكتائب حزب الله في العراق كجزء من سياسات البيت الأبيض القمعية.

 وكانت واشنطن قد حجبت في السابق ثلاثة مواقع رسمية لحركة المقاومة الإسلامية في العراق، و يبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد أُجبرت على الانتقام من المقاومة السيبرانية للمقاومة في الفضاء الالكتروني.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة وحجب موقعين هما r-m-n.net والمعلومة نيوز، مشيرة إلى أن الموقعين استخدمتهما كتائب حزب الله التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقال راج باريك، المدعي العام لمنطقة شرق فيرجينيا: "نحن ملتزمون بشركائنا في إنفاذ القانون باستخدام جميع الموارد المتاحة لمحاربة الإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة قد قامت في وقت سابق بإلغاء موقع قناة الإتجاه التلفزيونية في أغسطس 2020.
رقم : 923549
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