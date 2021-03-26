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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 13:28

برلمانية روسية ترد على تصريح ماكرون حول ‘‘نوع جديد من الحرب العالمية‘‘

برلمانية روسية ترد على تصريح ماكرون حول ‘‘نوع جديد من الحرب العالمية‘‘
وذكرت البرلمانية الروسية أن "النازية" فيما يتعلق باللقاحات، هي على ما يبدو، مرض جديد أصاب السياسيين الأوروبيين، وهي هوس منحرف جديد في وعيهم السياسي.

وأكدت ياروفايا أن ذلك يهدد حياة الأوروبيين أنفسهم.

وأضافت ياروفايا: "لقد فقد السياسيون الأوروبيون، والأمريكيون منذ فترة طويلة، صفات الخير والإحسان. لذلك يبقى منطق مناقشاتهم وأحكامهم، غريب بالنسبة للمجتمع الذي يجب أن تكون فيه القيمة الرئيسية فيه- حياة البشر، والمثل الأعلى - الإنسانية والتعاون لصالح حياة الناس".

وشددت البرلمانية الروسية على أن بلادها كانت تعرض دائما التعاون من أجل الخير والفائدة لحياة الناس. ونوهت بأنه تم في روسيا تصميم، 3 لقاحات فعالة وآمنة ضد كوفيد - 19، وهي تعتبر "بمثابة مساهمة روسيا الإنسانية والخيرية في إنقاذ ورفاهية شعوب أوروبا وجميع البلدان".

وقالت ياروفايا: "عبثية وخطورة التصريحات العدوانية من قبل بعض السياسيين فيما يتعلق بالإنجازات الإنسانية لروسيا، ليس فقط تزيد من معاناة الأوروبيين من الإغلاق إلى أجل غير مسمى، بل وتحرمهم من حق الوصول المجاني إلى الرعاية الطبية".

وشددت ياروفايا على أن محاولات تسييس اللقاحات والأدوية، تبدو بشكل مسبق كطريق مسدود وخطير.
رقم : 923566
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