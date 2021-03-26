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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 13:38

وزير الصحة اللبناني يبحث مع السفير الروسي إمكانية الحصول على اللقاح سبوتنيك V

وزير الصحة اللبناني يبحث مع السفير الروسي إمكانية الحصول على اللقاح سبوتنيك V
و خلال استقبال حسن سفير روسيا دار البحث في سبل شراء الوزارة مليون جرعةٍ من لقاح "سبوتنيك V" مباشرةً من المصانع الروسية، وإمكان الحصول على هبةٍ طارئة من هذا اللقاح لتسريع تحصين بعض القطاعات.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الصحي وإمكان ترجمته من خلال زيارة للوزير حسن إلى روسيا.

بالموازاة، وُقِّع وزير الصحة على مرسومٍ لنقل اعتمادٍ من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لتغطية كلفة شراء مليون ونصف المليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من شركة R-Pharma، على أن تصل الشحنة الأولى من هذه الكمية في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ ذلك سيُسهم برفع معدلات التلقيح، إضافةً إلى لقاحات أسترازينيكا من منصة كوفاكس والتي وصلت الشحنة الأولى منها يوم الأربعاء والشحنات المستمرة من فايزر.
مصدر : وكالات
رقم : 923568
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