عسكري يمني يتوعد تحالف العدوان بالرد الأوسع

وقال العقيد مجيب شمسان ان القوات اليمنية اثبتت في الآونة الاخيرة انها قادرة على المواجهة والردع والصمود.



واكد ان القوات اليمنية تمكنت من ضرب سبعة اهداف بطائرات مسيرات والصواريخ الباليستية في آنٍ واحد، ما يدل على ان اليمنيين وصلوا الى مستوى جديد في عمليات الردع قبل دخولهم العام السابع من العدوان.



وفي اشارة الى تطور السلاح اليمني قال العقيد مجيب شمسان ان القوات المسلحة تنتج السلاح على مستوى عالٍ من القدرة العسكرية.



وحذر العقيد مجيب شمسان تحاف العدوان السعودي من استمرار العدوان والحصار متوعدا بعمليات اكبر واوسع.