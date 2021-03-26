جلالي: نعارض الخطة البريطانية الجديدة الرامية لتطوير ترسانتها النووية

واشار جلالي، في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك اليوم الجمعة، إلى قرار لندن ، موضحاً: إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تقضي بخفض هذا النوع من الأسلحة ، وتطوير التقنيات النووية السلمية.



وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطور طاقة نووية للأغراض السلمية، ولاتوافق على تطوير أي نوع من الأسلحة النووية.



وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردًا على قلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن برنامج إيران النووي السلمي، إن هذا القلق تم التعبير عنه في ذات اليوم الذي أعلن فيه جونسون عن تطوير ترسانة بلاده النووية.



وكتب ظريف تغريدة على تويتر: "بوريس جونسون قلق تماما بشأن مزاعم تصنيع إيران لسلاح نووي لكنه أعلن، في ذات اليوم، أن بلاده ستقوم بتطوير ترسانتها النووية ".



واضاف: على عكس بريطانيا وحلفائها ، تعتقد إيران أن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية ويجب تدميرها.