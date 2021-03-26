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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 18:14

وزير الخارجية الصيني يصل طهران

وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصل العاصمة الإيرانية طهران قادماً من الرياض في زيارة تستمر يومين ضمن جولته الاسيوية التي تشمل السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعُمان.

وأضافت الوكالة إن الوزير الصيني سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ومستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، مشيرة إلى أنه "سيتم التوقيع على وثيقة تعاون بين الصين وإيران مدتها 25 عامًا خلال زيارة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية لطهران".

وبحسب وكالة أنباء إيرنا، فإن "التوقيع على وثيقة خطة التعاون الشامل بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية من قبل وزيري خارجية البلدين" هو أحد زيارة وانغ التي تستغرق يومين.
مصدر : وكالات
رقم : 923612
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