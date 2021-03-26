اليمن تحيي يوم الصمود الوطني

وتحت شعار يوم الصمود الوطني بوجه تحالف العدوان السعوديِ بدأت التظاهرات في صعدة ثم الحديدة وغيرهما من المدن، لتستكمل في صنعاء بمسيرات ضخمة بعد الظهر.



وأكد المتظاهرون أن الشعب اليمني هو اليوم أكثرُ صموداً وقوةً وثباتاً في مواجهة العدوان الأمريكي السعوديِ الإماراتي، مررددين شعارات ضد تحالف العدوان السعودي.



وجمع المتظاهرون تبرعات مالية وعينية لتمويل جبهات الحرب مشددين على أن النصر الحاسم لليمن اصبح اقرب من اي وقت مضى.



وكانت الأحزاب اليمنية، قد دعت أبناء الشعب اليمني وكوادره في عموم المحافظات للمشاركة الواسعة في مسيرات اليوم الوطني للصمود ووجهت أحزاب اللقاء المشترك دعوتها لكافة قياداتها وأعضائها وكوادرها ومنتسبيها في عموم المحافظات وكذا جماهير الشعب اليمني للاحتشاد الكبير في مسيرات اليوم، مؤكدة أن الشعب اليمني قادم الى العام السابع وهو أكثر صمودا وقوة وثباتا في مواجهة صلف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته في الداخل من باعوا أنفسهم بثمن بخس للمحتل الأجنبي. وجددت التأكيد على أن الحسم العسكري الذي كانت تحلم به قوى العدوان وتراهن عليه أصبح اليوم أبعد من المستحيل وأن الحل هو وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل.



وباركت مختلف طوائف الشعب اليمني تنفيذ عملية "اليوم الوطني للصمود" التي نفذتها القوات اليمنية داخل العمق السعودي.



واعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية "اليوم الوطني للصمود" باستهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي.



وقال سريع ان القوات اليمنية المسلحة استهدافت مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد 3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير. كما أكد سريع استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير في العمق السعودي بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.



مضيفا ان عملية اليوم الوطني للصمود حققت بعون الله تعالى أهدافها بنجاح. وحذر متحدث القوات المسلحة اليمنية قوى العدوان السعودي الاميركي من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني، مؤكدا جاهزية القوات اليمنية لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة.



هذا وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العقيد مجيب شمسان ان العملية النوعية التي شنتها القوات اليمنية داخل العمق السعودي جاءت كتحذير من استمرار العدوان والحصار.



وقال العقيد مجيب شمسان بالذكرى السادسة للصمود اليمني في وجه العدوان اضاف العقيد مجيب شمسان، ان القوات اليمنية اثبتت في الآونة الاخيرة انها قادرة على المواجهة والردع والصمود.



واكد ان الصواريخ والمسيّرات التي ساهمت في نجاح عملية توازن الردع عبر وصولها الى العمق السعودي هي صناعة يمنية.



وبشأن الاستراتيجية الميدانية لمواجهة العدوان قال العميد عابد محمد الثور ان القوات اليمنية كبدت العدوان خسائر فادحة في ميدان القتال بنجران وجيزان وعسير وأربكت حسابات القواات السعودية ومرتزقتها.



وبدوره قال الخبير العسكري و الاستراتيجي امين حطيط في الذكرى السادسة للصمود اليمني في وجه العدوان ان معركة الدفاع عن اليمن التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية بقيادة انصار الله باتت مدرسة قائمة بذاتها لانها جعلت من المستحيل ممكن.



واضاف حطيط، كان الصمود على العدوان السعودي المقاد امريكيا وبما يمتلكه من القوى الساحقة بما يمتلك من القدارت هو امر يعتبر من ضرب الخيال، لكن اليمن عرفت كيف تخط دفاعها و كيف تستعمل قدراتها وفق القاعدة العسكرية التناسب و الضرورة وايضا عرفت كيف تنطلق في دفاعتها عاملة بقاعدة انطلق بما هو متوفر و حسن بما سيتوفر، وهذه القواعد جعلتها تتدرج في عملية الدفاع بشكل تكاملي تصاعدي.



واوضح ان التخطيط الاول لليمن كان تخطيط الصمود و الثبات حتى لا يحقق العدوان اهدافه في الوقت الذي حدده ثم انتقل الى الدفاع المؤثر في المحيط و هذه كانت المرحله الهامة في الانتقال من مرحلة تلقي الصدمة الساحقة الى مرحلة الصمود في المكان ثم انتقل الى المرحلة الثالثة في الدفاع و هو بناء الهامش الامني للمراكز المدافع عنها.



واستكمل ثم انتقلت اليمن الى مرحلة رسم الحدود الامنة للمناطق المسيطر عليها وهنا بدأت تواكب الحركة العسكرية الميدانية.وعندما امتلك هذه المؤهلات استاعطت ايضا ان تنتقل الى عمليات الهجوم المقيد، وهو الهجوم الذي تنفذة في معرض الحدود، ثم انتقل الى التحرش على الحدود.



يستخدم تحالف العدوان السعودي الملف الانساني للضغط واستخدامه كجزء من ادواته في حربه على اليمن.



وقال نائب وزير حقوق الانسان اليمني، علي الديلمي، ان تحالف العدوان ليس لديه دراسات استراتيجية تنبههم من الاعتداء على اليمن وبانها مقبرة للغزاة.



واعرب الديلمي ان الغرور السعودي واغترارهم بموافقة الولايات المتحدة الامريكية والتأمر بالاعتداء على اليمن فاعتبروا انهم سيذهبوا في نزهة الى اليمن لكنهم واجهوا ابطال وقيادة حكيمة وشعب قوي.



واكد ان الضغط السعودي على الملف الانساني هو دلالة على ان البعد الانساني قد ضاع منهم وبانهم لم يسقطوا عسكريا وانما سقطوا اخلاقيا و دينيا.



واضاف ان السعودية تتمتع بالغرور والغطرسة وانهم مستعدون للتضحية بشعبهم الى اخر مواطن ولو على حساب استجلاب المرتزقة لانه ليس لديهم عقل استراتيجي.



وقد لعبت المرأة اليمنية دورا كبيرا في الصمود بوجه العدوان كما تعتبر هي الشريان المغذي للمقاومة اليمنية.



وقالت رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، ابتسام متوكل، ان المرأة اليمنية هي الشريان المغذي للصمود والانتصارات وانها محرك العطاء العظيم والتضحيات الذي جعل جميع فئات الشعب اليمني يدافعون باستماتة عن عرضهم وارضهم.



واضافت ان القضية الجوهرية عند اليمن هي الموت دفاعا عن الارض ولهذا توجه الجميع للجبهات حتى لا يصل العدوان الى بيوتهم وينتهك حرمة نسائهم.



ولفتت متوكل ان بهذا تكون المرأة هي المحرك دون حتى ان تتحرك.



واكدت ان الايمان بعدالة القضية ومظلومية اليمن وان اللحظة الاولى للعدوان كانت بقتل اسر كاملة وهذا العطاء المقترن بالايمان خلف وعيا كبيرا وثقة اكبر بالقيادة.



واشارات ان هذا الوعي والايمان نابع حتى من عند المرأة الأمية وضربت مثال بأم الشهيد عبد القوي الجبري وصلابتها وتماسكها عند معرفتها باستشهاد ابنها.