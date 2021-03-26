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الجمعة 26 آذار 2021 ساعة 19:47

اشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال في شمال العراق

اشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال في شمال العراق
وقال مدير ناحية باتيفا دلشير عبد الستار، إن "القصف التركي جاء بعد أن هاجم مقاتلو العمال الكردستاني قاعدة عسكرية تركية بالقرب من قرية كري بيه مساء الخميس، وبدأ بعدها القصف التركي حول القرية".

وأضاف: "يعيش في القرية مدنيون، ولكن المنطقة التي قصفتها تركيا، لم تكن مأهولة بالسكان".

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية محلية أن "الطيران التركي قصف المنطقة، وتقوم طائرات بدون طيار بمراقبتها".

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي الحزب والجيش التركي في قريتي بانكي العليا وبانكي السفلى في باتيفا، ولكن "الأضرار لم تحص بعد".
رقم : 923619
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