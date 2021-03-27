مسؤول أمريكي: لا نشترط تحرك إيران أولا في مسألة الاتفاق النووي

وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه ”من يتحرك أولا ليست المشكلة…المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل“.



وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دفع إيران للدخول في محادثات بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق الذي رُفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.



وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران مما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بانتهاك بعض قيود الاتفاق النووي.



وقال مسؤولون غربيون إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.



وسعى المسؤول الأمريكي إلى تصحيح ما قال إنه فهم خاطئ بأن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أي خطوات لاستئناف التزاماتها.



وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء.



وأوضح قائلا ”لا نصر مطلقا أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء…إذا اتفقنا على خطوات متبادلة…فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة“.



