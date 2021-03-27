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السبت 27 آذار 2021 ساعة 10:16

المركزي الايراني يتوقع سنة مالية اكثر استقرارا

المركزي الايراني يتوقع سنة مالية اكثر استقرارا
وبيّن عبدالناصر همتي - في منشور على الانستغرام الجمعة شرح خلاله اولويات البنك في السنة المالية الجديدة - أن الاستقرار المتوقع يأتي على خلفية مجموعة من المؤشرات وغياب صدمات جديدة للاقتصاد الايراني.

كما رجح تداوم تحقيق النمو الاقتصادي وعودة التضخم للمسار الطويل الامد.

وعدد همتي اولويات البنك المركزي في السنة المالية الجديدة منها تعزيز قيمة سعر صرف العملة الوطنية وادارة التذبذبات والعمل على امكانية تنبوؤ عملية تسعير سعر الصرف وكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاجراءات لتحرير الارصدة المجمدة في الخارج.

وأشار أن البنك المركزي سيمهد لتوجيه الموارد المالية المصرفية نحو الانتاج وإزالة معوقات دعم البنوك للعملية الانتاجية فضلا عن ترقية مستوى الشفافية ومكافحة غسيل الاموال عبر استكمال العمليات الرقابية للتعاملات البنكية.
مصدر : وكالات
رقم : 923727
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