الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 آذار 2021 ساعة 10:24

تحركات أممية في عُمان لوقف إطلاق نار دائم باليمن

تحركات أممية في عُمان لوقف إطلاق نار دائم باليمن
وقال مكتب غريفيث في تغريدة عبر "تويتر": إن "المبعوث الأممي يجري زيارة إلى سلطنة عمان يواصل خلالها جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية".

وفقا للمكتب الاممي ناقش الاجتماع "الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول بوقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام".

بدورها كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص الىة اليمن "تيم ليندركينغ"، يتواجد حالياً في العاصمة العُمانية عُمان.

وتأتي الزيارة عقب 3 أيام على إطلاق السعودية ما تسمى "مبادرة" لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب.

ورداً على المبادرة قال المتحدث باسم أنصارالله "محمد عبد السلام"، في تغريدة له على "تويتر": إن "‏أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات فهي غير جادة ولا جديد فيها".
مصدر : وكالات
رقم : 923731
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
المراسلة معصومة فروزان
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
26 آذار 2021
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
26 آذار 2021
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
26 آذار 2021
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
26 آذار 2021
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
25 آذار 2021
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
25 آذار 2021
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
25 آذار 2021
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
25 آذار 2021
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل الحظر ضد إيران
25 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات