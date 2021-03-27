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السبت 27 آذار 2021 ساعة 11:04

دير شبيغل: بايدن خيّب أمل المانيا والأوروبيين

دير شبيغل: بايدن خيّب أمل المانيا والأوروبيين
وشددت الصحيفة الألمانية، على أن ذلك لم يحدث بعد تولي بايدن للسلطة في الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة، لم تتحقق الآمال التي عقدتها الحكومة الفيدرالية الألمانية، على جو بايدن. وكمثال على ذلك ذكرت، أنه قبل الاجتماع الشخصي الأول بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والألماني هايكو ماس، أصدرت واشنطن بيانًا مهما بشأن أفغانستان دون تنسيق ذلك مع حلفائها. وأصيبت برلين كذلك بخيبة أمل، بعد خطوة أخرى اتخذتها السلطات الأمريكية: بعد الاجتماع بين الوزيرين، طالب بلينكين بوقف العمل في خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2″، ولم يستبعد فرض مزيد من العقوبات لمنع استكمال إنجازه. ونوهت الصحيفة، بأن هذا بالذات ما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باتخاذه، وأشارت إلى أنه حتى المناوئين الألمان لخط الأنابيب، يعارضون بشكل قاطع العقوبات الأمريكية المتجاوزة للحدود الإقليمية.

في 23 مارس، كرر بلينكين معارضة البيت الأبيض لتشييد “السيل الشمالي-2″، ودعا إلى وقف العمل فيه. وأوضح أن بناء خط أنابيب الغاز يتعارض مع أهداف الطاقة للاتحاد الأوروبي، ويقوض أمن أوكرانيا وشركاء آخرين في الناتو والاتحاد الأوروبي.
مصدر : وكالات
رقم : 923734
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