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السبت 27 آذار 2021 ساعة 12:26

وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر

وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وأوضح وانغ يي خلال مباحثاته مع مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني والمسؤول عن اتفاق التعاون مع الصين، إن بلاده تشدد على أهمية التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقال إن علاقات بلاده مع إيران لن تتأثر بالظروف الحالية، بل ستكون دائمة واستراتيجية.

كما أعرب وانغ يي ولاريجاني عن ارتياحهما لاستكمال برنامج التعاون الشامل ودراسة كيفية دفع الأبعاد الكلية للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدين على التشاور الوثيق بين إيران والصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي طويل الأجل.

وقال لاريجاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول وليس مثل بعض الدول أن تغير موقفها بمكالمة هاتفية".

كما التقى وزير الخارجية الصيني في زيارته إلى طهران التي وصلها الليلة الماضية الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ومن المتوقع أن يتم إبرام اتفاقية الشراكة بين البلدين عصر اليوم بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي.

 
رقم : 923736
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