الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 آذار 2021 ساعة 12:43

بدء تطبيق الإجراءات الوقائية والاغلاق الليلي في غزة

بدء تطبيق الإجراءات الوقائية والاغلاق الليلي في غزة
وقالت داخلية غزة خلال بيان سابق لها انه سيتم بدءً من اليوم منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع ، واقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، مشيرة ًالى انه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وبينت الداخلية انه سيتم منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة الى تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

يشار الى ان قطاع غزة يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الاصابات لترتفع نسبة الاصابات خلال اسبوع من 8% الى 21% مما يشكل خطرا على القطاع الذي تعافي بشكل بسيط خلال الاسابيع الماضية من الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات .
مصدر : وكالات
رقم : 923738
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
27 آذار 2021
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
المراسلة معصومة فروزان
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
26 آذار 2021
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
26 آذار 2021
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
26 آذار 2021
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
26 آذار 2021
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
25 آذار 2021
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
25 آذار 2021
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
قاليباف: الحظر الآحادي ضد إيران مصداق للارهاب الاقتصادي
25 آذار 2021
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
منظمة تندد باستمرار احتجاز ناشطات حقوق المرأة في السعودية
25 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات