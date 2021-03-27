غرق مركب على متنها مسؤولون أمنيون في السودان

وأكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين في تصريح مع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "حوالي 3 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش، فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.



وأشار العميد أحمد عثمان، إلى نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم، مضيفا أن العبارة التي كانت تقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم إلى أرقين، تعرضت لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلبت العبارة.



وكانت صحيفة "الانتباهة" قالت إن المركب كانت تقل نحو 15 شخصا، فيما ذكر موقع "سودان بوست" أن 5 من قيادات اللجنة لقوا حتفهم غرقا بالنيل، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات كانوا في طريقهم لاستقبال وزير الداخلية حيث هبطت طائرته بمطار دنقلا وكان متوجها إلى أرقين.