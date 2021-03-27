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السبت 27 آذار 2021 ساعة 18:19

إطلاق نار على المركز الثقافي الأمريكي في ميانمار

إطلاق نار على المركز الثقافي الأمريكي في ميانمار
وقالت السفارة الأمريكية في ميانمار على تويتر اليوم السبت:
"تؤكد السفارة الأمريكية أنه في 27 مارس/آذار، تعرض المركز الأمريكي في يانغون لإطلاق نار. ولم يصب أحد. ونحن نحقق في هذا الحادث".

في وقت سابق، ذكرت بوابة أخبار "ميانمار الآن" أن أكثر من 50 شخصًا قتلوا في اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في عدة مدن في ميانمار.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، أن من بين القتلى 13 قتيلاً في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد، و9 في منطقة ساجينج القريبة، و7 في العاصمة التجارية يانغون.

ويتم الاحتفال بيوم القوات المسلحة في ميانمار يوم السبت.
مصدر : وكالات
رقم : 923793
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