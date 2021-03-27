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السبت 27 آذار 2021 ساعة 18:51

321 سفينة بوضع الانتظار منذ جنوح السفينة في قناة السويس

321 سفينة بوضع الانتظار منذ جنوح السفينة في قناة السويس
وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه السبت عن تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية “أننا شكلنا غرفة عمليات بهدف وضع خطة لتعويم السفينة الجانحة”، وأشار إلى أن “الحادث لن يؤدي إلى تلوث القناة”، ولفت إلى أن “جنوح السفية وقع في الممر القديم للقناة وليس في الممر الجديد”.

وقال ربيع إن “سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ساهمت في جنوح السفينة لكنها ليست السبب”، وتابع أنه “تمت إزالة 9000 طن من مياه الصابورة من السفينة الجانحة”، وأضاف أن “الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة”، وأكد أنه “لم تقع أي إصابات أو وفيات جراء جنوح السفينة في القناة”.

وقال ربيع إن “هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة”، ولفت إلى أن “دفة السفينة عادت للعمل مجددا وأن مؤخرة السفينة الجانحة بدأت في التحرك الليلة الماضية قبل توقف عملية إعادة التعويم”، وأشار إلى أن “هناك صعوبات تواجه عملية تعويم السفينة الجانحة منها حالة المد والجَزر والتربة وارتفاع السفينة و حمولتها”، رافضا “تحديد سقف زمني لتعويم السفينة”.
مصدر : وكالات
رقم : 923796
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