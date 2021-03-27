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السبت 27 آذار 2021 ساعة 19:00

الرئيس روحاني يدعو للاسراع بتنفيذ الاتفاقيات بين ايران والصين

الرئيس روحاني يدعو للاسراع بتنفيذ الاتفاقيات بين ايران والصين
وخلال استقباله في طهران اليوم السبت وزير خارجية الصين "وانغ يي" قال الرئيس روحاني: ان طهران وبكين تحظيان بعلاقات ممتازة وان المواقف المشتركة للبلدين في القضايا الدولية مؤشر على ذلك.

واشار رئيس الجمهورية الى الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكذلك التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بينهما، مؤكدا ضرورة الاسراع بتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات في مجال المشاريع البنيوية والتنموية المهمة.

واشاد الرئيس روحاني بمواقف الصين الداعمة لايران في المحافل الدولية ومنها قضية الاتفاق النووي ومواجهة نهج الاحادية والاطماع الاميركية وادانة الحظر الاميركي ضد ايران واضاف: ان التعاون بين البلدين لتنفيذ الاتفاق النووي والعمل بالتزامات الاتفاق من قبل الدول الاوروبية مهم جدا وبامكانه تغيير الظروف الراهنة للاتفاق.

واكد رئيس الجمهورية على بذل الجهود الشاملة لمكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة واشار الى مشروع "هرمز" للسلام المطروح من جانب ايران لتحقيق هذا الهدف، واعتبر التواجد العسكري الاميركي في المنطقة بانه العنصر الاساس لعدم الاستقرار فيها، منددا بالاجراءات التدخلية الاميركية في المنطقة.

واشار الرئيس روحاني الى التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران والصين رغم الحظر الاميركي والحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني، معتبرا تعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدين بانه من شانه ان يؤدي الى تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما.

ولفت الى ان وثيقة التعاون الشامل ترسم افاق العلاقات للاعوام الـ 25 القادمة بين ايران والصين واضاف: ان التعاون بين البلدين ضروري ونحن نرغب بتوفير المزيد من اللقاح المضاد لكورونا من الصين.

ونوه الى نجاحات البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا ومن ضمن ذلك انتاج اللقاح للسيطرة على هذه الجائحة الخطيرة، مؤكدا على التعاون بين البلدين لتبادل الخبرات والتعاون المشترك في انتاج اللقاح.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بالتعويض عن العجز في ميزان التبادل التجاري بين البلدين الذي كان في العام الماضي وقال: اننا نرغب بان تظل الصين شريكا تجاريا كبيرا لايران وان يكون لدينا تعاون اكبر في مجال الاستثمارات المشتركة.

 
مصدر : وكالات
رقم : 923797
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