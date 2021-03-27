الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها

الإهتمام الملحوظ لواشنطن بالمؤسسة العسكرية، لا يغير اي شيء في سياستها التي تتذرع دائماً بأنها لا تريد اعطاء الجيش اللبناني أي سلاح متطور، خشية أن يصل الى أيدي حزب الله، كي لا يقاتل به الإسرائيليين.



مع العلم أن الجيش اللبناني يريد هذه الأسلحة لمواجهة إسرائيل من أجل الدفاع عن الوطن، وهذا ما تطلبه قيادة الجيش مراراً وتكراراً من نظيرها الأميركي، كي تدافع عن أرضها من خطر الإرهاب، وكذلك للدفاع عن الحدود الجنوبية المتاخمة لفلسطين المحتلة، والتي تغتصبها إسرائيل وأقامت عليها دولتها.



وجلّ ما قدمته الولايات المتحدة الى الجيش اللبناني منذ العام 2006 لم يكن سوى بعض الدورات التدريبية لعناصر من الجيش، وتزويده بـ575 عربة "هامفي" و200 شاحنة وبعض أجهزة الإتصال وقطع غيار، وأن أقصى ما قدمته هو طائرة دعم مقاتلة واحدة فقط من نوع "سيسينا و12 طائرة من دون طيار من نوع "رايفن".



إلا إن واشنطن لازالت لحد هذه اللحظة، تمنع تسليح الجيش اللبناني بأي أسلحة حديثة وتمنع كذلك أي دولة غيرها من دعمه وتسليحه، كما فعلت مع فرنسا عندما كانت تنوي تزويده بمنظومة دفاع جوي متطورة.



واللافت أيضاً، أن السفارة الأميركية كانت تختم بياناتها عقب الإعلان عن أي مساعدة بالعبارة التالية:



إن الولايات المتحدة ملتزمة بناء قدرات الجيش اللبناني، وستواصل تقديم الدعم لحكومة لبنان والجيش اللبناني، فيما يواصلان بذل جهودهما للحفاظ على سلام لبنان ووحدته وسيادته. وأي سيادة هي عندما تمنع الجيش من الحصول على اسلحة دفاعية، فيما تقوم بالمقابل بدعم الكيان الصهيوني بأفضل وأكثر الأسلحة تطوراً لتبقي توازن القوى لصالح اسرائيل. وعما إذا كان هناك من مقارنة بين ما تقدمه أميركا الى لبنان وكيان العدو، فإنه لا يوجد تناسب، وفي الأصل لا مجال للمقارنة لأن اسرائيل تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات فضلاً عن تقديم الخبرة اللازمة والابحاث المتعلقة بالصناعات العسكرية.



السؤال المهم لماذا لا تريد الولايات المتحدة تسليح الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية حديثة؟ يمكن ان نلخص الأسباب:



اولاً: بالرجوع الى عدوان عام 2006 حيث لم يتخذ الجيش موقف الحياد في مواجهة اسرائيل او مواجهة ضد المقاومة، برغم وجود سلطة سياسية كانت معارضة لذلك الأمر



ثانياً: لم تستطع أميركا أن تمتلك القرار العسكري اللبناني كما تريد، على غرار ما تفعل في معظم الدول العربية في المنطقة برغم الجهود التي بذلتها في هذا الموضوع، لهذا السبب تعتقد أميركا أن أي تسليح للجيش سيستعمل للدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل ويعقد العمل العدواني الإسرائيلي على الأرض اللبنانية. لهذا السبب لا نعتقد أن أميركا ستُقدم على تسليح الجيش بواقعه الراهن المتمسك بعقيدته العسكرية، كما انها لن تسمح للدول التي تضغط عليها أن تسلّح الجيش بسلاح فعال بما يؤثر على العملية الهجومية الإسرائيلية، وستبقى اميركا تقذف بالوعود وتجهض المحاولات لتسليح الجيش حتى يذعن لبنان في قراره السياسي والعسكري لها. وبما أن هذا الامر غير ممكن في الظروف القائمة فاننا لا نتصور أن نرى السلاح الأميركي الفاعل والفعال يصل الى يد الجيش اللبناني.



لبنان بالنسبة للولايات المتحدة هو الممر الى منطقة الشرق الأوسط، وتريد ان يكون هذا الممر في قبضتها، الا ان المقاومة في لبنان تغلق الأبواب بوجه هذه الأحلام الأمريكية وتحول دونها، وهي الحاجز الذي يقطع الطريق على مشروعها. لذلك فإن الإهتمام بالجيش أو دعمه بهذه الطريقة هي وسيلة لضمان أن يكون لديها خط تواصل مع الخط العسكري فيه، اضافة الى الخطوط الأخرى مع بعض الأحزاب السياسية.



اهتمام الولايات المتحدة الشكلي والإعلامي بالمؤسسة العسكرية في لبنان في هذه الفترة مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، والوعود بدعمه مادياً لاستمالته الی جانبها بأسلوب خبيث، يسعى لاستدراج الجيش لمواجهة المقاومة في حال حصول أي حدث أمني، وهو ما تسعى اليه ادارة البيت الأبيض بإشعال فتيل الأزمة الداخلية ودخول لبنان في صراع داخلي، وإعادة الحرب الاهلية في المنطقة، الا انها تدرك أيضاً أن فريقها الداخلي غير قادر على مواجهة المقاومة، فتسعى لكسب قيادة الجيش ومراكز القرار فيه، لاستخدامه لموازنة الكفة او لتحييده على أقل الاحتمالات، لكن تاريخ المؤسسة العسكرية في لبنان لم يسجل أي موقف غير مشرف للجيش اللبناني، وكان دائماً بمواقف وطنية مع المقاومة ضد العدو الصهيوني والإرهاب الدولي .