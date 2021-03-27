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السبت 27 آذار 2021 ساعة 19:27

المغرب تحذر مواطنيها من خطوة جديدة بشأن كورونا

المغرب تحذر مواطنيها من خطوة جديدة بشأن كورونا
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء اليوم السبت، أن العثماني قد شدد على أن عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش وصلت إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة، محذرا من أن هذا الأمر مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا تشهد البلاد موجة ثالثة.

وكانت إحصاءات رسمية في المغرب قد أظهرت أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تسببت في مضاعفة معدل الفقر 7 مرات، في البلد العربي.

وبحسب الصحيفة "هسبريس"، الخميس الماضي، فقد كشفت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط في البلاد: " تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، في سياق الأزمة الصحية، حيث انتقل من %1.7 قبل هذه الأزمة إلى %11.7 خلال الحجر الصحي".

ما تسبب الوباء في تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث "انتقل من %7.3 قبل الحجر الصحي إلى %16.7 أثناء الحجر الصحي"، خصوصا في أرياف البلد العربي.

على الجانب الآخر، خففت المساعدات الحكومية التي استفادت منها نحو 5 ملايين أسرة خلال ثلاثة أشهر "من انتشار الفقر بـ 9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط".

ولعودة الحياة في المغرب إلى طبيعتها واستئناف النشاط الاقتصادي، تراهن المملكة على حملة وطنية للتطعيم منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحتى الآن، بلغ عدد المستفيدين من الحملة ما يزيد عن 4.2 مليون شخص بينهم أكثر من 2.8 مليون تلقوا الجرعة الثانية من لقاحي أسترازينيكا البريطاني أو سينوفارم الصيني، وفق وزارة الصحة.
مصدر : وكالات
رقم : 923801
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