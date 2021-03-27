اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في الشراونة البقاعية

وأوضحت صحيفة "النهار" اللبنانية أن "دورية من الجيش نفذت عملية دهم لعدد من منازل مطلوبين في حي الشراونة في بعلبك (شرق البلاد)، حيث وقعت اشتباكات بين عدد من المطلوبين والقوة المداهمة".



وأشارت إلى أنه "أفيد بسماع أصوات قذائف صاروخية، وتحدثت المعلومات عن سقوط قتيل من المطلوبين".



وفي 19 مارس الحالي، شهدت بلدة بريتال التي تقع في محافظة البقاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين.



وتزامنت العملية مع تحليق مروحي للجيش وتوقيف خمسة من المطلوبين وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.