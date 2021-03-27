مصر تكشف المتسبب في حادث تصادم قطاري سوهاج

وأكد الوزير أن الحادث كارثة بكل المقاييس مقدما اعتذاره إلى أهالي المصابين والضحايا، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن تصريحات الوزير جاءت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد المصرية.



وقال وزير النقل المصري إن "النيابة العامة سوف تظهر سبب حدوث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أن سائق القطار الأمامي ليس هو من تسبب في حادثة تصادم قطاري سوهاج.



وتابع: "القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل وسائل التحذير الميكانيكية والإلكترونية وعبر الهاتف المحمول، واللاسلكي من أجل التوقف"، مضيفا: "لكنه لم يجب، ولم يتوقف وحدث التصادم مع القطار المتعطل".



وقال وزير النقل المصري إن "سائق القطار القادم من الخلف مخطئ تماما، ولم يتوقف رغم تحذيره بكل الوسائل الممكنة".



وتصادم، أمس الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.



قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل ولم يتوقف، مشيرا إلى أن تصادم قطاري سوهاج حادث أليم.



وأكد الوزير أن الحادث كارثة بكل المقاييس مقدما اعتذاره إلى أهالي المصابين والضحايا، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن تصريحات الوزير جاءت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد المصرية.



وقال وزير النقل المصري إن "النيابة العامة سوف تظهر سبب حدوث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أن سائق القطار الأمامي ليس هو من تسبب في حادثة تصادم قطاري سوهاج.



وتابع: "القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل وسائل التحذير الميكانيكية والإلكترونية وعبر الهاتف المحمول، واللاسلكي من أجل التوقف"، مضيفا: "لكنه لم يجب، ولم يتوقف وحدث التصادم مع القطار المتعطل".



وقال وزير النقل المصري إن "سائق القطار القادم من الخلف مخطئ تماما، ولم يتوقف رغم تحذيره بكل الوسائل الممكنة".



وتصادم، أمس الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.



وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تراجع عدد المتوفين في حادث قطاري سوهاج، وقالت إن "عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج بلغ بعد التحقق 19 وفاة بالإضافة إلى أشلاء انتشلت في ثلاثة أكياس، وارتفاع عدد المصابين إلى 185 شخصا".



