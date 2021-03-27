ايران تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في علم النانوتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن امين لجنة تنمية منتوجات النانو التابعة للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية سعيد سركار اعلن ان منتوجات البلاد في مجال النانو تُصدّر الى 49 دولة في العالم في الوقت الحاضر.



وقال انه يتم في الوقت الحاضر انتاج 725 منتوجا نانويا في البلاد في اكثر من 10 مجالات صناعية. ولفت الى تصدير منتوجات النانو الايرانية الى اسواق الدول الاسيوية خلال الاعوام الاخيرة.



واضاف: ان دول الصين والهند واندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق وافغانستان وجمهورية اذربيجان اصبحت خلال الاعوام الاخيرة ضمن اسواق صادرات منتوجات النانو الايرانية.



واشار الى الدور الريادي للبلاد في مجال انتاج علم النانو قائلا: ان الباحثين الايرانيين بنشرهم اكثر من 12 الف مقالة في المجالات العالمية المرموقة خلال العام 2020 قد ثبتوا المرتبة الرابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في علم النانو في العالم في حين كانت تحتل المرتبة 57 بنشرها 10 مقالات في العام 2001 .