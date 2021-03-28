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الأحد 28 آذار 2021 ساعة 13:42

وسط صمت دولي.. اليمن يواجه كارثة انسانية

وسط صمت دولي.. اليمن يواجه كارثة انسانية
ست سنوات من عدوان غاشم وحصار قاتل على الشعب اليمن خلّف ورائه نتائج كارثية  على مستوى الارض و الانسان.

حيث تشير تقارير رسمية الى اثنين و اربعين الف ومئتين و خمسة و اربعين شهيدا وجريحا ضحايا العدوان والحصار السعودي منذ العام ألفين وخمسة عشر .

وبالتزامن مع تلك التقارير تحدثت احصائيات غير رسمية عن مائتين وخمسين الف شهيد وجريح اضافة الى تدمير وتضرر قرابة اربعمائة وواحد وثلاثين الف منزل جراء الاستهداف المباشر والغير المباشر وجعلهم يعانون اوضاع انسانية صعبة. حيث توقفت ستون بالمئة من المراكز الصحية اما بسبب التدمير او انعدام المستلزمات الطبية او وقوعها في مناطق مستهدفة.

ولم تتوقف قوى العدوان عن وحشيتها وهمجيتها عند ذلك الحد فقد قامت باستهداف المنشآت التعليمية كالمدارس والجامعات سعيا منها لتدمير العملية التعليمية بالكامل ناهيك عن مئات المساجد والمعالم الأثرية والمواقع السياحية في البلاد.

وبدورها المنشآت الاقتصادية لم تكن بعيدة عن القصف والتدمير الممنهج حيث استهدفت غارات العدوان السعودي اكثر من ثلاثمائة وستين مصنعا ودمرت مئات الاسواق والمنشآت التجارية بالاضافة الى الضغوط التي مارستها ضد الشعب اليمني من خلال استهدافها قرابة اربعة الاف حقل زراعي بالاضافة الى مخازن الاغذية وناقلات الغذاء وحتى مزارع الدواجن وقوارب الصيد التي نالها التدمير المباشر للإمعان في تجويع اليمنين.

ومما ضاعف التعقيدات على الملف الانساني اغلاق عشرات المطارات والموانيء والمنافذ البرية ما ادى الى منع عشرات المرضى من السفر للعلاج بالخارج كما منعت الادوية والمشتقات النفطية والمواد الغذائية من الدخول في اشارة لحملة ابادة جماعية لملايين من البشر الابرياء.

وحشية وجرائم العدوان السعودي لم تنتهي هنا فقد مكان وقعها شديدا على البنى التحتية.

وبحسب التقارير فان اكثر من الف ثمانمائة مؤسسة ومنشآت حكومية باتت اثر بعد عين باستهدافات مباشرة لقارات العدوان السعودي.

اما تدمير وقطع الاف الطرق والجسور بين المحافظات فقط زاد المعاناة وفاقم الوضع الانساني بالاضافة الى استهداف وتدمير خزانات المياه وشبكات الاتصالات.

ومع دخول العام السابع من العدوان يؤكد مراقبون ان هذه الارقام والاحصائيات غير نهائية وفي تزايد مستمر طالما استمر الحصار والعدوان دون ان يحرك الضمير الانساني العالمي ساكنا تجاه مظلومية الشعب اليمني.
رقم : 923924
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