الصفحة الرئيسية
0
الأحد 28 آذار 2021 ساعة 14:42

يوم دام في ميانمار وسط تنديد دولي

ومع ارتفاع حصيلة عدد القتلى التي وصلت لاكثر من اربعمئة وعشرين منذ الانقلاب بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين ارتفعت اعمدة الدخان في سماء رانغون التي تعتبر معقل الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة،كما اتسعت رقعة التظاهرات لتشمل مختلف المدن والبلدات في ميانمار.

وفي هذا الصدد ندد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بأشد العبارات هذه المجزرة التي لا داعي لها لاسيما بعد ورود تقارير تتحدث عن مقتل العشرات برصاص الجيش في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المجموعة العسكرية بلغت معطفا جديدا في قمع المتظاهرين، مضيفا أن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لمحاسبة المسؤولين عن العنف، ولضمان إيجاد سبيل لعودة الديمقراطية إلى البلاد.

وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن صدمة واشنطن من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الأمنية متهما المجلس العسكري في ميانمار ببث الرعب من خلال عمليات القتل التي وصفها بالمروّعة، واضاف بان المجلس العسكري يظهر بانه مستعد للتضحية بأرواح الناس خدمة لمصالح قلة قليلة.

بدورها وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ميانمار يوم السبت بأنه "يوم الرعب والعار"، وكتبت البعثة "قتلُ المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، أعمال لا يمكن الدفاع عنها.

مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب شعب ميانمار، ويدعو إلى الإنهاء الفوري للعنف واستعادة الديمقراطية.

كما دان قادة جيوش أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل في ميانمار.

وقال المسؤولون العسكريون في بيان مشترك نادر من نوعه إن الجيش المحترف يتبع المعايير الدولية في سلوكه ويكون مسؤولا عن حماية الشعب، وحض البيان القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب.


 
رقم : 923933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
27 آذار 2021
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
27 آذار 2021
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
المراسلة معصومة فروزان
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
26 آذار 2021
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
26 آذار 2021
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
26 آذار 2021
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
26 آذار 2021
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
25 آذار 2021
الحرس الثوري: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد
25 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات