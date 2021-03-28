 الإقتصاد الإيراني يخرج من الركود 

وقال همتي في تصريحات للصحافة الإيرانية، إن "الاقتصاد الإيراني خرج من الركود وسجل نموا بالموسمين الثاني والثالث من السنة المالية المنصرمة فترة 21 يوليو/ تموز حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2020 ".



وأضاف "القطاعان النفطي وغير النفطي في البلاد سجلا نموا في الفترة المذكورة ما يمكننا القول أن الاقتصاد الايراني قد خرج من الركود"، مشيراً إلى أن "القطاع غير النفطي في الفصل الاول المنتهي 20 يوليو /تموز 2020 شهد انكماشا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أنشطة قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 50 بالمئة من القيمة المضافة في البلاد".



وأوضح همتي "في عامي 2018 و2019، كان لدينا نمو سلبي بسبب عودة العقوبات الاقتصادية، لكن اقتصادنا قابل النقاط السلبية للعقوبات وأصبح إيجابيًا بسبب مرونته، لكنه بعد ظهور فيروس كورونا توقف حركة النمو الاقتصادي".



وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني إلى البنوك والمصارف في البلاد بحاجة إلى العمل والتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية بطريقة غير قانونية، مضيفاً "إن هناك 11 من البنوك الإيرانية مدينة للبنك المركزي بـ 90 ألف مليار تومان إيراني".



