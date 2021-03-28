89 وفاة بفيروس كورونا في إيران

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران مليون و855 ألف و674 شخصاً، فيما إرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 62 ألف و397 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ مليون و593 ألف و219 شخصاً، مضيفة إنه "يوجد 3928 شخصاً من المصابين في حالة حرجة ويرقدون في مستشفيات البلاد".



ويعزو المسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية إرتفاع عدد الوفيات والاصابات خلال الأيام الأخيرة إلى حجم الرحلات والسفر بين المدن الإيرانية خلال بدء العام الجديد (عطلة عيد النوروز) التي بدأت الأحد الماضي.