بموافقة السيد الخامنئي.. إيران تعفو عن 100 محكوم بقضايا أمنية

وقال القضاء الإيراني في بيان نشره المركز الإعلامي التابع له، إنه "بإقتراح من رئيس القضاء إبراهيم رئيسي وبموافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، تم العفو عن 100 من والمحكومين بقضايا أمنية".



وأشار البيان إلى أن "العفو جاء بالتزامن مع ولادة الإمام المهدي عليه السلام وحلول الذكرى السنوية لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الذي يصادف يوم الخميس المقبل".



وكان القضاء الإيراني أعلن في وقت سابق عن موافقة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي عن العفو وتخفيف العقوبة عن 1849 إيرانياً مداناً ومحكوماً بقضايا مختلفة من بينها قضايا أمنية.

وشهدت إيران في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 موجة اضطرابات على خلفية رفع أسعار البنزين.