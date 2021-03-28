سقطرى اليمنية.. وتكريس الاحتلال الاماراتي فيها

وتم ذلك بمساعدة المجلس الانتقالي الجنوبي وهو الكيان الانفصالي الذي تدعمه على ميناء سقطرى، الذي يعرف بأنه منفذ بحري متميز إلى الجزيرة الاستراتيجية.



وعين العضو البارز في المجلس محمد سالم رئيسًا لميناء سقطرى في 4 مارس الجاري، بعدما أقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد مديره رياض سليمان.



وبرر المجلس إقالة سليمان برفضه دخول باخرة “تكريم” لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ميناء سقطرى .



وأفادت مصادر فرنسية بأن السفينة تحمل ظاهريا مساعدات إنسانية.



ونقلت المصادر أن معارضي المجلس لديهم اعتقاد بحملها مواد استخباراتية لصالح قاعدتين تشيدهما الإمارات بجزيرة سقطرى.



وبهذا باتت أبو ظبي تتحكم عمليًا بحرية الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها بحرية.



وأكدت المصادر أن الإمارات تضع عينها لاحتلال المجال الجوي للجزيرة الذي تستخدمه السعودية دوريًا.



ويذكر انه وقبل يومين دشن أهالي جزيرة سقطري لجنة لمناهضة “الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي” للتصدي لمؤامرات أبوظبي ضد الجزيرة.



وشارك العشرات من اليمنيين في إعلان اللجنة التي ستنظم فعاليات شعبية وأهلية متعددة لفضح ممارسات الإمارات في جزيرة سقطري.



ورفع هؤلاء لافتات تؤكد على رفض أي وصايا إماراتية أو خارجية على جزيرة سقطري وميليشيات أبوظبي.



واعتبر مراقبون تدشين اللجنة “رسالة للعالم عن بداية نضال وكفاح للحرية ورفض الاجنبي واستقلال الجزيرة وعودتها إلى حضن الجمهورية اليمنية”.



وأطلق مغردون يمنيون هاشتاق بعنوان #لجنة_اعتصام_سقطرى دعما لخطوة أهالي الجزيرة وتنديدا بمؤامرات الإمارات.



ويمثل سلاح نشر الفوضى عبر نشر ميليشيات وأعمال تخريب سلاح الإمارات الممنهج لتقويض استقرار جزيرة سقطري اليمنية.



وتتآمر الإمارات منذ سنوات ضمن خطة متدرجة للسيطرة الكاملة على جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.



وصرح زعيم قبلي في سقطرى إن الأوضاع المعيشية بالمحافظة تشهد ترديا وفوضى شاملة منذ سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عليها.



وذكر شيخ مشايخ قبائل سقطرى عيسى بن سالم بن ياقوت في بيان أن “سقطرى تشهد ترديا في الأوضاع، وفوضى متكاملة، وارتفاع في الأسعار، وتوقف منح الرواتب بعد سيطرة المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بقوة السلاح عليها”.



وأضاف “ما المانع من عودة السلطة المحلية إلى سقطرى طالما الحكومة باشرت عملها من العاصمة المؤقتة عدن؟”.



واختتم قائلا: “ليعلم الجميع أن سقطرى يمنية وسنقف جميعا ضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وسنقاوم كل القوى الأجنبية التي تحاول لتمرير مخططاتها عبر مرتزقة وخونة الأوطان مهما كلفنا الثمن”، دون مزيد من التفاصيل.



وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر.



وتحتل الجزيرة موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.