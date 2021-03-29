وذكر بيان للحرس الثوري إن "قوات فيلق ولي عصر بمحافظة خوزستان اشتبك مع اثنين من عناصر فريق إرهابي مسلح ينتمي لحركة النضال العربية الإنفصالية"، مشيراً إلى أن اثنين من هذه المجموعة الإرهابية قاما بمهاجمة مقر عسكري بمدينة الشوش جنوب غرب البلاد فجر يوم الجمعة الماضي.



وأوضح البيان الإيراني إن "قوات فيلق ولي عصر منعت العناصر الإرهابية المهاجمة من اقتحام المقر العسكري وأسفرت المواجهات عن إعتقال أحد المهاجمين فيما توفي الثاني أثناء نقله إلى المستشفى، كما تم ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف وذخائر ومعدات عسكرية".