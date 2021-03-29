الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 00:53

الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد

الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
وذكر بيان للحرس الثوري إن "قوات فيلق ولي عصر بمحافظة خوزستان اشتبك مع اثنين من عناصر فريق إرهابي مسلح ينتمي لحركة النضال العربية الإنفصالية"، مشيراً إلى أن اثنين من هذه المجموعة الإرهابية قاما بمهاجمة مقر عسكري بمدينة الشوش جنوب غرب البلاد فجر يوم الجمعة الماضي.

وأوضح البيان الإيراني إن "قوات فيلق ولي عصر منعت العناصر الإرهابية المهاجمة من اقتحام المقر العسكري وأسفرت المواجهات عن إعتقال أحد المهاجمين فيما توفي الثاني أثناء نقله إلى المستشفى، كما تم ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف وذخائر ومعدات عسكرية".
رقم : 923989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المراسلة معصومة فروزان
28 آذار 2021
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
27 آذار 2021
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
27 آذار 2021
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
المراسلة معصومة فروزان
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
26 آذار 2021
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
26 آذار 2021
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
26 آذار 2021
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
سريع يكشف عن عملية عسكرية في السعودية خلال ساعات
26 آذار 2021
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
دبلوماسي يمني لإسلام تايمز: المبادرة السعودية ضجيج اعلامي لتغطية هزيمتهم العسكرية
25 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
بعد 6 أعوام على عدوانهم.. بنو سعود يستجدون الخلاص من اليمن
الانتخابات ‘‘الاسرائيلية‘‘ الرابعة وانحسار السيناريوهات