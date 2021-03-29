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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 07:30
الصدر يحذر من 'مغبة' تأجيل التصويت على الموازنة
ودعا الصدر في تغريدة له على "تويتر"، الى الاسراع في اقرار مشروع القانون بأسرع وقت.
مصدر :
وكالات
رقم :
924011
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