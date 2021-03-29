تمديد حظر التجول الليلي في الاردن

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوال الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل".



وأضاف دودين أن "رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرر إغلاقها سابقا، حتى تاريخ 15 مايو المقبل".



ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا، حيث سجلت المملكة الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة والوفيات إلى 6554.



وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.