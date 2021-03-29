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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 07:39

ظريف: ايران تسعى الى سلام مستديم في أفغانستان

ظريف: ايران تسعى الى سلام مستديم في أفغانستان
وأضاف ظريف في تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله العاصمة الطاجيكية دوشنبة أمس الاحد: اشعر بالكثير من السرور لهذه الفرصة التي سنحت لي لأزور طاجيكستان؛ البلد الصديق والجار والمشترك معنا في الدين واللغة، للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا"، وكذلك من اجل تضافر الجهود مع مسؤولي طاجيكستان وسائر الدول تجاه افغانستان التي هي كذلك بلد جار يشاركنا في الدين واللغة، لنتمكن من تقديم العون لاخواننا واخواتنا في افغانستان لإرساء السلام المستديم وانهاء الصراع فيها.

وأشار ظريف الى برامج لقاءاته ومحادثاته مع كبار المسؤولين في طاجيكستان، وقال: ان العلاقات بين ايران وطاجيكستان علاقات عريقة واخوية، ونامل بأن تتمكن هذه الزيارة من اداء دور جيد في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل في وقت سابق من يوم الاحد الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا – عملية اسطنبول" واجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الطاجيكيين، فضلا عن محادثاته مع وزراء خارجية افغانستان وباكستان والهند وجمهورية اذربيجان.
رقم : 924016
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