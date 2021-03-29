الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وقالت وكالة بلومبيرغ الاميركية إنه لا توجد معلومات حول توقيت إعادة فتح الممر المائي، بعد الأزمة التي أدت إلى وقوف نحو 450 سفينة لأيام في مجرى القناة انتظارا لعبورها.



وجاء تعويم السفينة بعد إزالة نحو 27 ألف متر مكعب من الرمال والتوغل في عمق ضفاف القناة، بحسب بلومبيرغ.



ودخلت عملية تعويم السفينة يومها السابع بعد أن عرقلت حركة الملاحة في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.



وجنحت سفينة الحاويات البالغ طولها 400 متر وحمولتها الاجمالية 224 ألف طن، "إم في إيفر غيفن" بالعرض، الثلاثاء الماضي، في مجرى القناة.



وأدى ذلك إلى عرقلة حركة الملاحة في الاتجاهين في الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والمسؤول عن عبور أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.